أردوغان: الساعون لإبراز قواتهم في المنطقة ليسوا ندا لنا سياسيا وعسكريا ويضعون أنفسهم في موقف مضحك

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الساعين لإبراز قواتهم في المنطقة بالرغم من أنهم ليسوا ندا لتركيا سياسيا وعسكريا، يضعون أنفسهم في موقف مضحك".

إقرأ المزيد

وقال رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ننتظر من اليونان التخلي عن سياسات التصعيد والاستفزاز والإصغاء إلى دعواتنا من أجل التعاون والتضامن".

وأضاف أردوغان: "بينما نكافح لمنع وصول جثث الأطفال إلى الشواطئ على غرار "الطفل آيلان"، حولت اليونان بسلوكها المتهور بحر إيجه إلى مقبرة لطالبي اللجوء".

وأكمل: "الساعون لإبراز قواتهم في المنطقة بالرغم من أنهم ليسوا ندا لنا سياسيا وعسكريا يضعون أنفسهم في موقف مضحك..وبينما تدافع تركيا عن حقوقها في بحر إيجة وشرقي المتوسط لن تنجر إلى ألاعيب الذين يتبعون استراتيجية تصعيد التوتر لتحقيق مكاسب سياسية".

المصدر: "الأناضول"