شولتس: ألمانيا لا تعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن برلين لا تعترف بإجراء استفتاءات على انضمام دونباس والأراضي المحررة إلى روسيا.

وقال شولتس بعد وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة:"من الواضح تماما أن هذه الاستفتاءات الوهمية لا يمكن قبولها، وأنها غير مشمولة بالقانون الدولي والتفاهم الذي توصل إليه المجتمع الدولي".

وسيجري في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي