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إسرائيل: لا علاقة لاستخراج الغاز بالمفاوضات مع لبنان واستخراجه من كاريش سيتم عندما يكون الأمر ممكنا

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إسرائيل: لا علاقة لاستخراج الغاز بالمفاوضات مع لبنان واستخراجه من كاريش سيتم عندما يكون الأمر ممكنا
AFP
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قالت السلطات الإسرائيلية إنه "لا علاقة لاستخراج الغاز من منصة كاريش بالمفاوضات الغير مباشرة مع لبنان"، مؤكدة أن "المنصة ستبدأ في استخراج الغاز دون تأخير حين سيكون هذا الأمر ممكنا".

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "تؤمن إسرائيل بأنه من الممكن، بل ويجب التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل، بما يخدم مصالح مواطني كلا البلدين"، معتبرا أن "الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "إسرائيل تشكر الوسيط الأمريكي على عمله الدؤوب الذي قام به في محاولة للتوصل إلى اتفاق، ولا علاقة لاستخراج الغاز من منصة كاريش بالمفاوضات، حيث ستبدأ المنصة في استخراج الغاز دون تأخير حين سيكون هذا الأمر ممكنا".

المصدر: RT

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