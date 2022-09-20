إسرائيل: لا علاقة لاستخراج الغاز بالمفاوضات مع لبنان واستخراجه من كاريش سيتم عندما يكون الأمر ممكنا
قالت السلطات الإسرائيلية إنه "لا علاقة لاستخراج الغاز من منصة كاريش بالمفاوضات الغير مباشرة مع لبنان"، مؤكدة أن "المنصة ستبدأ في استخراج الغاز دون تأخير حين سيكون هذا الأمر ممكنا".
وعلى حسابه في "تويتر"، كتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "تؤمن إسرائيل بأنه من الممكن، بل ويجب التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل، بما يخدم مصالح مواطني كلا البلدين"، معتبرا أن "الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".
وأضاف: "إسرائيل تشكر الوسيط الأمريكي على عمله الدؤوب الذي قام به في محاولة للتوصل إلى اتفاق، ولا علاقة لاستخراج الغاز من منصة كاريش بالمفاوضات، حيث ستبدأ المنصة في استخراج الغاز دون تأخير حين سيكون هذا الأمر ممكنا".
إسرائيل تشكر الوسيط الأمريكي على عمله الدؤوب الذي قام به في محاولة للتوصل إلى اتفاق.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 20, 2022
لا علاقة لاستخراج الغاز من منصة كاريش بالمفاوضات، حيث ستبدأ المنصة في استخراج الغاز دون تأخير حين سيكون هذا الأمر ممكنا.
المصدر: RT