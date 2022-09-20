 
مباشر

راكب على متن رحلة جوية متوجهة إلى دبي يثير الذعر بين الركاب (فيديو)

أخبار العالم

راكب على متن رحلة جوية متوجهة إلى دبي يثير الذعر بين الركاب (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tu4k

تسبب أحد الركاب على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) كانت متوجهة إلى دبي، بحالة من الذعر بين الموظفين والركاب الآخرين.

إقرأ المزيد
فيديو لكويتية توبخ عاملا مصريا يثير جدلا واستياء في الكويت
فيديو لكويتية توبخ عاملا مصريا يثير جدلا واستياء في الكويت

وانتشرت مقاطع الفيديو تظهر الرجل الذي كان مسافرا إلى دبي قادما من بيشوار، يتصرف بعنف ويضرب المقاعد ويركل نافذة الطائرة.

وبحسب التقارير، فقد تشاجر الراكب مع الموظفين واستلقى على الأرض. 

ورغم أن الموظفين بذلوا قصارى جهدهم لتهدئته إلا أن استمر في التصرف بشكل صارخ، ما اضطر الموظفين إلى تقييده لتجنب المزيد من الإزعاج للآخرين، وبعد فترة وجيزة، اتصل قبطان الرحلة بمراقب الحركة الجوية في دبي، وعندما هبطت الرحلة، تم احتجاز الرجل من قبل سلطات المطار، وفق "تايمز ناو".

المصدر: "تايمز ناو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا