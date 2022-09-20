راكب على متن رحلة جوية متوجهة إلى دبي يثير الذعر بين الركاب (فيديو)

تسبب أحد الركاب على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) كانت متوجهة إلى دبي، بحالة من الذعر بين الموظفين والركاب الآخرين.

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وانتشرت مقاطع الفيديو تظهر الرجل الذي كان مسافرا إلى دبي قادما من بيشوار، يتصرف بعنف ويضرب المقاعد ويركل نافذة الطائرة.

وبحسب التقارير، فقد تشاجر الراكب مع الموظفين واستلقى على الأرض.

Passenger on PIA Flight from Peshawar to Dubai was deported back to Pakistan after he damaged planes windows, during flight he was annoying other passengers!! pic.twitter.com/x7L4S7j5i3 — Tanveer Khatana (@tanveer_khatana) September 18, 2022

ورغم أن الموظفين بذلوا قصارى جهدهم لتهدئته إلا أن استمر في التصرف بشكل صارخ، ما اضطر الموظفين إلى تقييده لتجنب المزيد من الإزعاج للآخرين، وبعد فترة وجيزة، اتصل قبطان الرحلة بمراقب الحركة الجوية في دبي، وعندما هبطت الرحلة، تم احتجاز الرجل من قبل سلطات المطار، وفق "تايمز ناو".

المصدر: "تايمز ناو"