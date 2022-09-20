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الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو

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الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو
Gettyimages.ru
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وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رسميا على قرار تخصيص 5 مليارات يورو من المساعدات المالية لأوكرانيا.

وتمت الموافقة على هذا القرار من قبل البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وفي 7 سبتمبر، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا لتخصيص 5 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تكون الشريحة الجديدة هي الثانية من التسعة مليارات يورو التي وعدت بها المفوضية الأوروبية كييف.

المصدر: نوفوستي

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