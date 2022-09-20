سكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون يعلنون استعدادهم لإجراء استفتاء

أعلنت سلطات دونباس وزابوروجيه وخيرسون الاستعداد لإجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام المقاطعة إلى روسيا.

وأعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه وافق على إجراء استفتاء شعبي فوري بشأن الانضمام لروسيا.

الاستفتاء في لوغانسك ودونيتسك

أعلنت السلطات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أنها ستجري استفتاءات الانضمام إلى روسيافي الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري.

إلى ذلك بحث رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا.

واقترح بوشيلين على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.

ونوه بوشيلين بأنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.

وفي لوغانسك وقع رئيس الجمهورية، ليونيد باشنيك ،على القانون "بشأن استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الروسي و"الذي يدخل حيز التنفيذ يوم نشره رسميا على الموقع الرسمي لمجلس الشعب لجمهورية لوغانسك أو على الموقع الرسمي لرئيس جمهورية لوغانسك الشعبية".

وفي زابوروجيه

اجتمع ممثلو منطقة زابوروجيه في مليتوبول، وطالبو بإجراء استفتاء فوري على إعادة توحيد المنطقة مع روسيا، مشيرين إلى أن ذلك سيعيد السلام إلى الأبد في منطقة زابوروجيه، وكذلك وقف عدوان النظام الأوكراني على المدنيين. وتدمير البنية التحتية من قبل مسلحي القوات المسلحة لأوكرانيا.

وأشار مندوبو المؤتمر إلى الأهمية التاريخية للاستفتاء على إعادة التوحيد مع روسيا ودعوا سكان المنطقة للمشاركة فيه.

وشارك مندوبون من جميع مناطق الأراضي المحررة في أعمال المؤتمر العام لمواطني منطقة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي