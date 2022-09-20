برلماني بيلاروسي: الحرب العالمية الثالثة دائرة بالفعل

صرح رئيس مجلس النواب البيلاروسي، فلاديمير أندريتشينكو، بأن الحرب العالمية الثالثة تدور رحاها بالفعل في الاقتصاد والعلاقات الدولية وداخل عقول البشر، وتهدد بالتطور إلى مرحلة ساخنة.

وتابع أندريتشينكو، خلال افتتاح جلسة مجلس النواب البيلاروسي صباح اليوم الثلاثاء: "لقد أصبح الوضع في العالم ينذر بالخطر أكثر فأكثر. ولم تعد البشرية على بعد خطوة من الحرب العالمية الثالثة فحسب، بل إنها أصبحت منخرطة بها في مجال العلاقات الدولية والاقتصاد وداخل عقول الناس، وتتجه بشكل متسارع نحو مرحلتها الساخنة".

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وأشار أندريتشينكو على أن الغرب الجماعي "لا يريد الاعتراف بهزيمته التاريخية، ويحاول بكل قوته إبطاء عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب"، مؤكدا أن السبيل الوحيد لإنقاذ العالم من الكارثة هو من خلال تعزيز الثقة والتعاون بين الدول.

وقال رئيس مجلس النواب البيلاروسي: "لسوء الحظ يؤمن السياسيون الغربيون بعناد بحتمية حل الصراع العالمي في ساحة المعركة، بدلا من الترويج لأجندة سلمية موحدة، تحتاجها شعوب العالم بشدة، ويواصلون الحرب بالوكالة، إلا أن ذلك إلى حين".

وأكد أنه في ظل هذه الظروف، فإن "الدولة القوية القائمة على التقاليد الوطنية للديمقراطية هي فقط القادرة على حماية مواطنيها بشكل موثوق، وتعزيز السيادة والاستقلال، وضمان ديناميكيات عالية للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية". وأوضح بهذا الصدد : " أن الدولة هنا، تعني كل بيلاروس. وقد حانت لحظة الحقيقة اليوم بالنسبة لنا جميعا، لأولئك الذين يدعمون الحكومة، أو الذين ينتقدونها. فلم يعد بإمكان أحد اليوم أن يجلس على الهامش، فكل واحد منا مسؤول شخصيا عن مصير بلدنا".

المصدر: نوفوستي