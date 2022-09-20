"مكانك هو مقامك".. ترامب يستحضر مصطلحا في العقارات لانتقاد بايدن في الصف "الرابع عشر"

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس الحالي جو بايدن، بسبب جلوسه في الصف الرابع عشر، خلال جنازة الملكة اليزابيث الثانية في قلعة وندسور.

وكتب ترامب في منشور عبر Truth Social: "هذا ما حدث لأمريكا في غضون عامين فقط. لا يوجد احترام! هذا هو الوقت المناسب لرئيسنا للتعرف على بعض قادة دول العالم الثالث"، مضيفا: "في العقارات، كما هو الحال في السياسة وفي الحياة، الموقع هو كل شيء".

وعلى الرغم من أن ترامب لم تتم دعوته لحضور الجنازة، إلا أن الحكومة البريطانية وجهت الدعوة للرئيس السابق لحضور حدث تذكاري آخر مخطط له في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

المصدر: RT