إسرائيل تحذر رعاياها من هجمات إيرانية محتملة في الخارج

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، المواطنين الإسرائيليين من احتمال تعرضهم لهجمات إرهابية خلال سفرهم خارج البلاد أثناء عطلة الأعياد اليهودية.

وقال المجلس في بيان إنه "على مدى العامين الماضيين، كثفت إيران ووكلاؤها محاولاتهم لمهاجمة الإسرائيليين في الخارج، ومن أبرز هذه المحاولات كانت في تركيا في يونيو 2022"، معربا عن اعتقاده بأن "إيران ستواصل جهودها لمهاجمة أهداف إسرائيلية حول العالم، في دول قريبة من إيران وفي أوروبا الغربية".

وأشار البيان إلى أن "الجهاد العالمي والمنظمات الإسلامية الراديكالية، وخاصة تنظيم داعش وأنصاره، ما زالوا متحفزين بشدة في جهودهم لتنفيذ هجمات، بما في ذلك ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في بلدان مختلفة. وتدعم ذلك التصريحات العلنية لزعماء المنظمات التي تدعو إلى شن هجمات على الإسرائيليين واليهود"، لافتا إلى أن "هذه المنظمات لديها بنية تحتية وتنشط في الشرق الأوسط، خاصة شمال سيناء، وإفريقيا وآسيا. هذا بالإضافة إلى نشاطهم غير النظامي في دول أخرى".

ودعا المجلس "أولئك افسرائيليين الذين يخططون لزيارة الخارج إلى التحقق من حالة تحذيرات السفر إلى وجهاتهم المتوقعة قبل شراء تذاكرهم".

المصدر: RT