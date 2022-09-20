كييف: سنستمر في طلب أسلحة من الغرب حتى ينتهي الصراع

قال وزيرخارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، إن أوكرانيا لن تتوقف عن طلب أسلحة من الغرب حتى ينتهي الصراع.

وقال في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ": "في بعض الأحيان يسألونني إذا تلقينا قدرا كافيا من الأسلحة.. يمكنني القول أننا تلقينا ما يكفي، فقط بعد فوز أوكرانيا. حتى الآن لم يحدث هذا".

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ويواصل الغرب ضخ الأسلحة والعتاد العسكري بكميات ضخمة إلى كييف التي لا تكف عن المطالبة بإرسال المزيد والمزيد من الأسلحة.



وكانت روسيا قد طالبت حلف الناتو بعدم إرسال الأسلحة لأوكرانيا، لأنه يزيد من أمد الصراع ويعرض المدنيين لخطر كبير.

المصدر: نوفوستي