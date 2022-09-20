إضاءة الشموع تكريما لذكرى الشابة الإيرانية مهسا أميني

أضاء إيرانيون، أمس الاثنين، الشموع في مدينة كشاورز التي شهدت اضطرابات وأعمال شغب على خلفية وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" الإيرانية.

وفارقت أميني، البالغة من العمر 22 عاما، يوم الجمعة، الحياة بعد تعرضها لأزمة قلبية أثناء تواجدها في أحد أقسام الشرطة الإيرانية.

ويلقي الإيرانيون باللوم على الشرطة في واقعة وفاة أميني، رغم أنه تم نشر فيديو من كاميرات المراقبة في مركز الشرطة يوضح لحظة إصابتها بنوبة قلبية، وعدم تعرضها لأي عنف جسدي.

في غضون ذلك، ألقت شرطة مدينة رشت بشمال إيران القبض على 22 شخصا، ممن اعتدوا على الممتلكات العامة خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة ليلا على خلفية وفاة الشابة أميني.

المصدر: RT