من هو مرشح الحزب الديمقراطي البديل لبايدن؟

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، يستعد للسعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في 2024 إذا قرر الرئيس جو بايدن عدم الترشح لولاية ثانية.

أفادت صحيفة The Wrap بأن نيوسوم، يخطط لإعلان ترشحه بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وبمجرد أن يعلن بايدن نواياه.

وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي الذي يرشح نفسه لإعادة انتخابه في انتخابات التجديد ضد الجمهوري بريان داهلي في ولاية كاليفورنيا، من المتوقع أن يفوز بسهولة. وعلى الرغم من أنه أعلن سابقا أنه لا يهتم بالترشح لمنصب الرئيس، لكنه عمل في الأشهر الماضية على زيادة ملفه الشخصي خارج كاليفورنيا.

وقد أطلق في الأسبوع الماضي حملات إعلانية في سبع ولايات يتزعمها الحزب الجمهوري تقدم للسكان معلومات عن الإجهاض. كما أرسل رسالة إلى المدعي العام ميريك غارلاند يطلب فيها التحقيق مع حاكم ولاية تكساس الجمهوري، غريغ أبوت، وحاكم ولاية فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، لنقل المهاجرين إلى مدن خارج ولاياتهم.

إلا أن مكتب نيوسوم نفى ما رود في التقرير، وأكد أن الحاكم الديمقراطي ليس لديه خطط لتقديم ترشحه للرئاسة في انتخابات 2024.

يذكر أن بايدن قال في تصريح يوم الأحد إنه "من السابق لأوانه بكثير" إعلان نيته الترشح لولاية ثانية.

المصدر: "نيويورك بوست"