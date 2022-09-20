بسبب مقطع مسرب لهما ليلة جنازة إليزابيث.. ترودو وزوجته في موقف محرج! (فيديو)

أثار جدلا مقطع فيديو لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو وهو يغني قبل ساعات فقط من جنازة الملكة إليزابيث، حيث انتقده البعض لافتقاره إلى اللباقة، في ظل مرحلة الحداد التي تعيشها بريطانيا.

إقرأ المزيد

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يشاهد ترودو وهو يقف بجانب بيانو ويغني مقطعا من الأغنية الناجحة "بوهيميان رابسودي" لفرقة الروك البريطانية كوين، وكان خلف البيانو العازف الكندي الشهير غريغوري تشارلز.

والتقط الفيديو في قاعة فندق كورنثيا لندن، وهو أحد أفخم فنادق العاصمة البريطانية.

وكان برفقة رئيس الوزراء الكندي زوجته صوفي جريجوار، وأعضاء الوفد الكندي الذين حضروا للمشاركة في الجنازة.

ووصف المنتقدون ما قام به ترودو بغير اللائق والمحرج، ورد متحدث باسم مكتبه على الواقعة، موضحا أن ترودو انضم إلى تجمع صغير من أعضاء الوفد الكندي، لتقاسم التحية على حياة وخدمة "جلالة الملكة".

Trudeau is celebrating his accession as Queen of Canada by drunkenly singing for an audience at the funeral of his predecessor. Classy. pic.twitter.com/kpXTPcQ71f — Keean Bexte 🇬🇧 (@TheRealKeean) September 19, 2022

المصدر: CBC