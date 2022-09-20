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بسبب مقطع مسرب لهما ليلة جنازة إليزابيث.. ترودو وزوجته في موقف محرج! (فيديو)

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بسبب مقطع مسرب لهما ليلة جنازة إليزابيث.. ترودو وزوجته في موقف محرج! (فيديو)
AP
ترودو وزوجته
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أثار جدلا مقطع فيديو لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو وهو يغني قبل ساعات فقط من جنازة الملكة إليزابيث، حيث انتقده البعض لافتقاره إلى اللباقة، في ظل مرحلة الحداد التي تعيشها بريطانيا.

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وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يشاهد ترودو وهو يقف بجانب بيانو ويغني مقطعا من الأغنية الناجحة "بوهيميان رابسودي" لفرقة الروك البريطانية كوين، وكان خلف البيانو العازف الكندي الشهير غريغوري تشارلز.

والتقط الفيديو في قاعة فندق كورنثيا لندن، وهو أحد أفخم فنادق العاصمة البريطانية. 

وكان برفقة رئيس الوزراء الكندي زوجته صوفي جريجوار، وأعضاء الوفد الكندي الذين حضروا للمشاركة في الجنازة.

ووصف المنتقدون ما قام به ترودو بغير اللائق والمحرج، ورد متحدث باسم مكتبه على الواقعة، موضحا أن ترودو انضم إلى تجمع صغير من أعضاء الوفد الكندي، لتقاسم التحية على حياة وخدمة "جلالة الملكة".

المصدر: CBC

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