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"الزعيم" يعزي بوفاة شخصية بارزة في كوريا الشمالية

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AP
صورة أرشيفية
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توفي باك يونغ إيل، نائب رئيس هيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية)، رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في كوريا الشمالية.

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وأرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمس الاثنين، إكليلا من الزهور إلى قبر باك يونغ إيل، بحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية.

وتأسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوري، وهو أحد الأحزاب الثلاثة القائمة رسميا في البلاد، في عام 1945، ووفقا للخبراء، يسيطر عليه حزب العمال الحاكم.

المصدر: وكالة الأنباء الكورية المركزية

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