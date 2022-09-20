صحيفة عن أردوغان: لن أفقد الأمل في جمع بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس التركي طيب أردوغان إنه لم يفقد أمله في تنظيم اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأوكراني فلاديمير زيلنسكي.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع صحيفة Yeni Şafak. : "تركيا، كدولة تتوافق مع توازن التوازن، تدعو إلى الاستماع إلى كلا الطرفين هنا. ولهذا السبب لدينا رغبة مستمرة في جمع هؤلاء القادة معا. دعونا نجمعهما معا، حتى الآن لم نتمكن من القيام بذلك لتحقيق ذلك، لكنني لا أفقد الأمل".

في الوقت نفسه، أعرب أردوغان عن ثقته في أن بوتين يسعى إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي