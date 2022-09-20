بلينكين يجتمع بوزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في نيويورك

شارك وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكين، في اجتماع لوزيري خارجية أرمينيا" أرارات ميرزويان، وأذربيجان، جيهون بيراموف، مؤكدا استعداد واشنطن لبذل قصارى جهدها لحل الخلافات بين البلدين.

انعقد الاجتماع على هامش الدورة السنوية الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد وقت قصير من التصعيد الأخير على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، والاشتباكات التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.

وقال بلينكين قبيل الاجتماع مع وزيري خارجية البلدين: "مسرورون لتوقف المعارك، ولم تكن هناك أعمال قتالية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية".

وأشار بلينكين إلى أنه تلقى تأكيدات من قادة البلدين بأنهم مستعدون للسلام، ووصف "التعاون السياسي الحازم والمستمر" بأنه أفضل طريقة لتحقيق ذلك.

وقال إن "الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان ليس لها حل عسكري. ولكن كما يبدو لي هناك طريق إلى سلام دائم يحل التناقضات من خلال الدبلوماسية. والولايات المتحدة مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم هذه الجهود".

ويأتي هذا اللقاء بين وزراء خارجية الدول الثلاث، بعد أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى يريفان، وتأكيدها استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة إلى أرمينيا، وإدانتها للأعمال العسكرية من جانب أذربيجان.

المصدر: نوفوستي