قناة عبرية: شخصية إندونيسية ووفد باكستاني يزورون إسرائيل

زعمت قناة i24news نقلا عن مصادر أن شخصية أندونيسية وصلت إلى إسرائيل في زيارة سرية.

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل لكنها وصفت الشخصية الأندونسية بـ"مرموقة".

كما نقلت القناة عن المصدر الذي لم تذكر اسمه، أن وفدا باكستانيا موجود حاليا في إسرائيل.

وقال إن الوفد الباكستاني يتكون من 9 أعضاء، بينهم 4 يعيشون في باكستان والباقون أمريكيون وبريطانيون من أصل باكستاني.

وقالت أن نسيم أشرف وزير التنمية الأسبق والرئيس السابق لمجلس الكريكيت الباكستاني يترأس الوفد الذي يضم صحفيا من محطة إخبارية في كراتشي.

المصدر: قناة i24news الإسرائيلية