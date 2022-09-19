جمهورية التشيك تتلقى الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي

صرح المتحدث باسم شركة الطاقة التشيكية "CEZ" رومان غازديك، باستلام التشيك عن طريق البحر الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، التي تم نقلها إلى مخزن الغاز المسال بهولندا.

وقال غازديك: "تم تسليم الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لجمهورية التشيك بواسطة ناقلة إلى المحطة البحرية في مدينة إيمشافن الهولندية، وقد استأجرت جمهورية التشيك مؤخرا ثلث سعة هذه المحطة العائمة لمدة 10 سنوات من خلال شركة CEZ".

وقال غازديك، إن الناقلة حملت 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وبحلول نهاية هذا العام، ستصل سبع سفن أخرى تحمل الغاز الطبيعي المسال لجمهورية التشيك إلى مخازن إيمشافين.

ويمكن لجمهورية التشيك تخزين 3 مليارات متر مكعب في المحطة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ثلث الاستهلاك السنوي للغاز في الدولة، وسيتم ضخ المواد الخام للطاقة من هولندا عبر خطوط أنابيب الغاز في أوروبا الغربية والوسطى.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك جوزيف سيكيلا، أن تكلفة الإيجار السنوي لثلث سعة المحطة البحرية في إمشافين ستكلف الجمهورية عدة ملايين من اليورو، ولم يذكر السياسي المبلغ المحدد للإيجار.

المصدر: تاس