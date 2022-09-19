بيلوسي: زيارتنا الى يريفان كانت مقررة قبل التصعيد على الحدود

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى يريفان كان مقررا حتى قبل التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت بيلوسي: "في اجتماعات في يريفان، نقلنا رسالة دعم قوي للديمقراطية والأمن في أرمينيا، خاصة بعد الهجوم الأذربيجاني. وقد تم التخطيط لزيارتنا قبل الأعمال العدائية التي بدأت في 12 سبتمبر".

وأضافت "وفدنا يعود إلى واشنطن بفخر ومستعد لاستمرار التزام الكونغرس الطويل بأرمينيا ديمقراطية، وقوقاز آمنة وسلمية".

ةقامت بيلوسي بزيارة إلى أرمينيا في 17سبتمبر، استمرت ليومين حيث التقت بكبار الشخصيات، بما في ذلك رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وأدانت هجمات "أذربيجان ضد أرمينيا" نيابة عن الكونغرس الأمريكي.

المصدر: تاس