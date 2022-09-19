محكمة مولدوفا تمدد اعتقال دودون حتى الـ 11 من أكتوبر

أعلنت محكمة مولدوفا تمديد مدة الإقامة الجبرية المفروضة على إيغور دودون رئيس مولدوفا الأسبق 20 يوما إضافيا حتى الـ 11 من أكتوبر القادم.

واستجابت المحكمة لطلب النيابة تمديد توقيف دودون المتهم بالفساد والخيانة والإثراء غير المشروع والتمويل غير القانوني لحزبه "الحزب الاشتراكي المولدوفي".

وأوضح المدعي العام بيتر يرمليوك المسؤول عن القضية بإن الادعاء يعتقد أن دودون يمكن أن يضر بالتحقيق من خلال التواصل مع الشهود وإتلاف الأدلة.

من جهته، وصف دودون طلب النيابة بأنه لا أساس له ويعتزم محاموه استئناف قرار الإفراج عنه في غضون ثلاثة أيام.

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وذكر أن لديه أدلة تثبت براءته مؤكدا أن القضايا المرفوعة ضده هي لأسباب سياسية تهدف إلى الإساءة للحزب الاشتراكي الجمهوري الذي كان يرأسه سابقا والذي يعتبر أكبر حزب معارض في مولدوفا.

ويذكر أن دودون كان قد تولى رئاسة اتحاد الأعمال المولدوفي الروسي بعد خسارته في انتخابات عام 2021 واستقالته من رئاسة الحزب الاشتراكي الجمهوري المولدوفي.

كما وجهت النيابة لزوجته تهمة التواطؤ والثراء غير المشروع ومنعتها من مغادرة البلاد واعتقل شقيقها على ذمة القضية.

يجدر الذكر أن دودون اعتقل في نهاية شهر مايو الماضي وهو مقيم قيد الإقامة الجبرية منذ 108 أيام.

المصدر: تاس