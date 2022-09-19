الشرطة التركية تعتقل روسيا قتل والده في فندق

اعتقلت الشرطة التركية الروسي ديميتري ستيبانوف الذي قام بخنق والديه وضربهم بالمطرقة أثناء استجمامهم في منتجع في مدينة أنطاليا.

أكد الأطباء نجاة والدة ستيبانوف لكن حياتها لا تزال في خطر وهي تتلقى العلاج حاليا في مشفى خاص بينما أعلنت وفاة الأب.

وذكرت وكالة الأناضول أن المشتبه به ستيبانوف توجه من منطقة مانافجات " مكان الجريمه" إلى أنطاليا حيث تم اعتقاله أثناء سيره بالقرب من مركز للتسوق.

قام الجاني في وقت لاحق بتصوير فيدو اعترف خلاله بقتل والديه باستخدام مطرقة مشيرا إلى أنه قام بفعلته انتقاما من والده الذي أدخله مصحة نفسية وتسبب له بأضرار جسدية بحسب قائلا بأن وحشا كوالده لا يجب أن يعيش.

ويذكر أن ديميتري ستيبانوف الذي أقدم على قتل والديه يعاني من اضطرابات عقلية حيث قام في العام 2015 بضرب صديقه بالمطرقة مسببا له جراحا خطيرة.

المصدر: نوفوستي