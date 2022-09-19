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مجلس الأمن الأرميني: مقتل أكثر من 200 عسكري أرميني في المواجهات مع أذربيجان

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مجلس الأمن الأرميني: مقتل أكثر من 200 عسكري أرميني في المواجهات مع أذربيجان
AP
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أعلن مجلس الأمن الأرميني، عن مقتل أكثر من 200 جندي أرميني الأسبوع الماضي، في أسوأ مواجهات حدودية مع أذربيجان منذ حرب 2020.

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وقال مجلس الأمن الأرميني إن الحصيلة هي "207 قتلى بينهم ثلاثة مدنيين"، مضيفا أن "مدنيين هم في عداد المفقودين، فيما أصيب 293 عسكريا وثلاثة مدنيين".

وأفاد المجلس بأن "20 جنديا وقعوا في الأسر بيد الجيش الأذربيجاني، ليرتفع عدد القتلى لدى الجانبين الى 300"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأوضحت باكو أن الحصيلة حتى الآن تفيد بمقتل 79 عسكريا منذ بدء المواجهات التي اندلعت الثلاثاء الماضي.

المصدر: "فرانس برس"

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