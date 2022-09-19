سيناتور روسية تحذر من "حرب صليبية ضد العالم الروسي"

حذرت السيناتور الروسية أولغا كوفيتيدي، من انطلاق حملة صليبية ضد العالم الروسي بأكمله، مؤكدة انه بهذا الوضع سيكون القرار الصحيح الوحيد (الانضمام الى روسيا).

وأشادت كوفيتيدي، بمبادرة الغرفة العامة في جمهورية لوغانسك الشعبية بالتصويت الفوري على الاعتراف بالجمهورية كجزء من روسيا.

وبحسب كوفيتيدي، يجب إجراء التصويت ليس فقط على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، ولكن أيضا في جمهورية دونيتسك الشعبية وجميع الأراضي المحررة.

وقالت السيناتور: "نرى أن العالم قد انتقل إلى واحدة من أكثر اللحظات الحاسمة في تاريخ البشرية، ويعتمد المستقبل على قدرة الأطراف المتحاربة على إعادة تجميع صفوفهم بسرعة واتخاذ قرارات استباقية، وحساب خطوات العدو بشكل استراتيجي".

وأكدت كوفيتيدي أنه "تم الإعلان عن حملة صليبية ضد العالم الروسي بأكمله الآن، وفي هذا الوضع سيكون القرار الصحيح الوحيد (الانضمام الى روسيا)".

في وقت سابق، دعت الغرفة العامة للتصويت على انضمام الجمهورية الى روسيا، مؤكدة أن الانضمام إلى روسيا سيحمي الجمهورية، ويفتح فرصا جديدة على طريق العودة إلى حياة سلمية.

المصدر: RT