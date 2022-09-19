الجيش الإسرائيلي يعتقل مواطنا سوريا من ريف درعا

قال مراسل إذاعة "شام اف أم" السورية إن قوة إسرائيلية اعتقلت مواطنا سوريا بعد إطلاق النار عليه مع مجموعة من الأشخاص أثناء جمع الحطب غرب درعا.

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وقالت الإذاعة إن الحادثة وقعت في وادي الرقاد قرب قرية جملة على شريط فض الاشتباك أقصى ريف درعا الغربي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن قوات تابعة له عبرت الحدود إلى سوريا اليوم الاثنين، وأطلقت النار على 4 أشخاص زعمت أنهم "ألقوا مقذوفات على السياج الحدودي".

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إن "جنود استطلاع رصدوا أربعة مشتبه بهم قرب خسفين في هضبة الجولان، من دون أن يقدم أي معلومات عن طبيعة المقذوفات.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أنه "تم إرسال جنود (الجيش الإسرائيلي) إلى الموقع حيث عبروا الحدود ونفذوا عملية، عبر إطلاق النار على ساقي أحد المشتبه بهم".

وأفاد الجيش بأنه "تم إجلاء المشتبه به" المصاب الذي لم تتضح مدى خطورة حالته فورا "بواسطة مروحية إلى مستشفى" إسرائيلية، من دون أن يأتي على ذكر مصير الثلاثة الباقين.

المصدر: إذاعة شام أف أم+ "أ ف ب"