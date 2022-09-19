مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوصي باتخاذ احتياطات الحذر قبل السفر إلى الخارج

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي توصيات باتخاذ احتياطات الحذر قبل السفر إلى الخارج، داعيا المسافرين إلى الأخذ بالحسبان تحذيرات السفر قبل شراء التذاكر، قبل حلول الأعياد اليهودية.

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وفي بيان له، لفت مجلس الأمن القومي إلى تقييمات مفادها أن "إيران ستواصل نشاطها لاستهداف إسرائيليين والمساس بأهداف يهودية في مختلف الدول العالم خلال فترة الأعياد اليهودية".

كما حذر المجلس من "مغبة التعرض لعمليات معادية من جانب بعض التنظيمات بما فيها حركة "الجهاد الإسلامي" وتنظيم "داعش"، مؤكدا أن "التنظيمات لها بنية تحتية تمكنها من القيام بنشاط واسع في الشرق الأوسط وخاصة في منطقة سيناء وإفريقيا وآسيا".

هذا ورأت "هيئة مكافحة الإرهاب" في إسرائيل أنه "في الفترة المقبلة، ستستمر إيران في العمل ضد أهداف إسرائيلية حول العالم، سواء في الدول القريبة من إيران أو في الدول الغربية والأوروبية، وأنها تتعامل مع قضايا أخرى مثل المسائل القنصلية، والتحذيرات للإسرائيليين بشأن مناطق القتال، وعدم الاستقرار السياسي أو الإجرام، من قبل وزارة الخارجية".

المصدر: "i24"