وزيرة الخارجية الفرنسية تناقش مع لافروف الوضع في محطة زابوروجيه

ناقشت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع في محطة زابوروجيه النووية على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

وقالت كولونا: " تحدثت هذا الصباح مع سيرغي لافروف وأبلغته أن الوضع في محطة زابوروجيه النووية لا يزال يشكل مصدر قلق لنا.. سنناقشه صباح الأربعاء الساعة 11:30 صباحا خلال اجتماع الفريق العامل الذي نظمته فرنسا، بالاشتراك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التأكد من أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان السلامة في محطة الطاقة النووية".

وأشارت إلى أن "الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومحيطها لا يزال صعبا"، ودعت إلى إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في أسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي