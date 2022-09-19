الشرطة البريطانية تقبض على شخص حاول القفز فوق حاجز خلال تشييع الملكة إليزابيث

قبض الأمن البريطاني على رجل بعد محاولته القفز فوق حاجز، قبل أن يبدأ موكب جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في شق طريقه عبر شوارع لندن اليوم الاثنين.

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هذا واجتمع الآلاف من المعزين لمشاهدة نعش الملكة وهو يقوم برحلته الأخيرة، بعد الوقوف في طوابير طوال الليل للوقوف في موقع مميز.

وأفادت صحيفة "دايلي ميل" بأن أحد الحاضرين حاول القفز على الحواجز إلى شارع البرلمان واعتقلته الشرطة، عندما خرج نعش الملك الراحل من وستمنستر أبي، قبل بدء المسيرة الكاملة.

المصدر: "دايلي ميل"