الخارجية الروسية تعلن استعدادها للحوار مع واشنطن بشأن سجينين أمريكيين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن بشأن مصير السجينين الأمريكيين، بريتني غرينر، وبول ويلان، المدانين في روسيا الاتحادية.

وأضافت زاخاروفا في نص على "تلغرام"، اليوم الاثنين، أنه بدلا من التواصل عبر القنوات الدبلوماسية، تنشغل السفارة الأمريكية بشبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت: "لقد ذكرنا عدة مرات أننا مستعدون لإجراء مفاوضات لتقرير مصير المواطنين الأمريكيين المدانين في روسيا، والمواطنين الروسيين المدانين في الولايات المتحدة. إذا كان لدى مسؤولي السفارة الأمريكية في موسكو دقيقة واحدة من وقت الفراغ، فسوف يخبرون الرئيس (جو) بايدن عنهما، وهو بدوره سيخبر أقارب ويلان وجرينر".

واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد، في البيت الأبيض، أقارب ويلان وغرينر، اللذين يقضيان عقوبتهما في روسيا.

ونقلت قناة "سي إن إن" عن زوجة أحد السجينين قولها إن "إدارة بايدن فشلت في توضيح ما تريده روسيا (لتبادل السجناء)".

وتقضي الأمريكية بريتني غرينر حكما بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، فيما يقضي الأمريكي بول ويلان عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس.

المصدر: نوفوستي