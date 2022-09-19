روسيا .. إصدار تأشيرات إلكترونية موحدة لمواطني 52 دولة أجنبية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا ستصدر تأشيرات إلكترونية موحدة لمواطني 52 دولة أجنبية.

وجاء في بيان الوزارة: "يجري العمل حاليا على تحديث أنظمة المعلومات القنصلية وموقع إلكتروني متخصص لوزارة الخارجية الروسية لإصدار تأشيرات إلكترونية موحدة للمواطنين الأجانب من أجل ضمان حمايتهم الفعالة ضد هجمات DDoS الضخمة غير المسبوقة".

ولفت البيان إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذه الأعمال بحلول نهاية العام الجاري، وبعد ذلك سيتم تقديم مقترحات لقيادة الدولة بشأن الإطلاق العملي لنظام إصدار التأشيرات الإلكترونية الموحدة لمواطني 52 دولة أجنبية.

المصدر: mid.ru