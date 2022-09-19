مقتل 15 شخصا في قصف أوكراني لأحد المتاجر الكبرى في دونيتسك

أعلن مراسل RT في دونيتسك/ مكسيم الطوري، عن مقتل 15 نتيجة لقصف القوات الأوكرانية لميدان "مفوضي باكو" بحي كويبيشيف في مدينة دونيتسك.

وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت المدنيين بقذيفة عيار 155 ملم (بمواصفات "الناتو)، ولم يتمكن مراسلنا من عرض جميع مقاطع الفيديو والصور لبشاعتها، حيث تسبب انفجار القذيفة في تشظي جثث المدنيين لمئات الأمتار.

وقد أعلن عمدة المدينة، أليكسي كولمزين، البيانات الأولية لحصيلة القتلى، بينما يجري الآن تحديد عدد الجرحى.

المصدر: RT