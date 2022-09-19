لافروف يجمع السفراء الأجانب في موسكو

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مغلقا مع السفراء الأجانب في موسكو، للحديث عن المسائل ذات الأولوية التي ستطرحها روسيا في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق اليوم الاثنين: "سيُعقد اجتماع غير عادي في وزارة الخارجية الروسية، يمكن تسميته إيجازا، أو اجتماعا لوزير الخارجية الروسي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو. وسوف يخصص هذا الاجتماع للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتم خلاله عرض أولوياتنا للدورة الحالية للجمعية العامة والتوجهات الرئيسية لعمل الوفد الروسي من خلال الأمم المتحدة للعام المقبل".

ومن المقرر أن تُفتتح المناقشة العامة السنوية يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري، وفي هذه المناسبة سيجتمع رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من أجل عرض أولوياتهم وتبادل وجهات النظر بشأن أبرز المسائل والقضايا العالمية.

المصدر: وكالات