وارسو تطالب برلين بتوضيح تصريحاتها حول إمكانية إعادة النظر في الحدود بين البلدين

طالب رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، ألمانيا بتوضيح كلام المستشار، أولاف شولتز، حول إمكانية مراجعة الحدود بين البلدين.

ورأى رئيس مكتب الأمن القومي في بولندا، أن في تصريحات شولتس في حفل توزيع جوائز M100 Media في بوتسدام، نهاية الأسبوع الماضي، وبحضور الرئيس السابق للمجلس الأوروبي والزعيم الحالي للمعارضة البولندية، دونالد توسك، إشارة إلى إمكانية مراجعة وضع الحدود بين البلدين.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، قد قال تعليقا على مطالبة وارسو برلين بتعويضات على الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب العالمية الثانية، أن الحدود البولندية الألمانية "أقيمت مرة واحدة وإلى الأبد بعد مئات السنين".

وأضاف شولتس أنه "بعد مئات السنين من تاريخنا، لا أود أن ينبش بعض الناس في كتب التاريخ للبحث عن إمكانية لمراجعة ما تم إنشاؤه".

وفي نفس السياق قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن مطالبة السياسيين البولنديين بتعويضات من روسيا وألمانيا هو مظهر من مظاهر التطرف السياسي ويعقد العلاقات بين وارسو والدول الأخرى.

وأضاف في تصريح صحفي: "لسوء الحظ، دخل عدد من السياسيين في وارسو في نوع من التطرف السياسي غير الصحي، ولا يمكن وصفه بأي شيء آخر".

وتابع بيسكوف: "إنهم يضرون بمكانة بلدهم ويعقدون بشكل كبير علاقات بلادهم وليس فقط مع روسيا ... لكنهم أيضا يعقدون مصالحهم مع حلفائهم، مثل ألمانيا".

المصدر: وكالات