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الولايات المتحدة.. طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع

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الولايات المتحدة.. طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع
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قامت طائرة صغيرة في الولايات المتحدة، بهبوط اضطراري طريق سريع في ولاية فيرجينيا.

وقالت شرطة ولاية فرجينيا إن الطائرة خاصة، مؤكدة أن الطيار والراكب الإضافي لم يصابا بأذى، مبينة أن التحقيق الأولي أظهر أن الطائرة تعرضت لعطل في المحرك.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان بأن "طائرة من طراز سيسنا 172 ذات محرك واحد، هبطت بسلام على الطريق السريع 66 بعد إعلان الطوارئ بسبب عطل أصاب محرك الطائرة في وينشستر، فيرجينيا، حوالي الساعة 10:45 صباحا بالتوقيت المحلي يوم السبت، وكان على متنها شخصان".

المصدر: The Hill

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