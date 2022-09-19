الولايات المتحدة.. طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع

قامت طائرة صغيرة في الولايات المتحدة، بهبوط اضطراري طريق سريع في ولاية فيرجينيا.

وقالت شرطة ولاية فرجينيا إن الطائرة خاصة، مؤكدة أن الطيار والراكب الإضافي لم يصابا بأذى، مبينة أن التحقيق الأولي أظهر أن الطائرة تعرضت لعطل في المحرك.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان بأن "طائرة من طراز سيسنا 172 ذات محرك واحد، هبطت بسلام على الطريق السريع 66 بعد إعلان الطوارئ بسبب عطل أصاب محرك الطائرة في وينشستر، فيرجينيا، حوالي الساعة 10:45 صباحا بالتوقيت المحلي يوم السبت، وكان على متنها شخصان".

An airplane (yes, an airplane) is blocking the right lane of #I66 westbound just past exit 6 in #Warren County. It made an emergency landing and we don't know how long it will be there. Expect delays. pic.twitter.com/SR3nknwF3K — VDOT Staunton (@VaDOTStaunton) September 17, 2022

المصدر: The Hill