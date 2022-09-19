نانسي بيلوسي تحقق إحدى نبوءات جيرينوفسكي

حققت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، نبوءة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الراحل، فلاديمير جيرينوفسكي، التي صرح بها أمام مجلس أوروبا في 23 يونيو 1999.

وكان جيرينوفسكي قد قال حينها إن حربا ستندلع على أراضي أوكرانيا من أجل شبه جزيرة القرم، وفي القوقاز سوف يدعم الغرب الأرمن ضد باكو. ثم تابع جيرينوفسكي: "على العكس من ذلك، سيدعم الغرب تبيليسي ضد أبخازيا"، مشيرا إلى أنه ليس لدى "الناتو" أي خطط أخرى سوى شن الحروب، والهدف الرئيسي له هو الحرب مع روسيا.

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وفي ذلك الخطاب أمام مجلس أوروبا قال جيرينوفسكي: "إن الغرب قارة متحللة، قارة طفيلية، قارة تحتضر. إنهم يعذبون العالم بأسره، ويعيشون بشكل جيد نتيجة لأن العالم يعاني. 6 مليارات يعانون، حتى يعيش 500 مليون في دعة واستقرار ورفاهية، ويشربون الشمبانيا في قاعات فاخرة، ويجلسون ليتحدثوا عن السلام، بينما يرسلون قواتهم نحو الشرق.

لطالما شن الغرب كل الحروب، لقد انطلقت كل الحروب من أوروبا. دونها لم يكن أي بلد يهاجم أي بلد آخر في العالم أبدا. أما الغرب، فأثار جميع الحروب، بدءا من الحروب الصليبية، وحتى حرب البلقان الأخيرة (التسجيل عام 1999). ذهبوا إلى الشرق للسرقة والقتل والحرق والعنف، كل ذلك فعله الغرب، وسيدفع ثمنه بالفناء على أي حال".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي قد زارت أرمينيا، يوم أمس الأحد، 19 سبتمبر، وقالت خلال تصريح صحفي: "الديمقراطية والسيادة ووحدة أراضي أرمينيا مهمة للغاية بالنسبة لنا. نحن هنا لتقديم مساعدتنا العملية، والخيار لأرمينيا. نحن هنا للتعبير عن استعدادنا".

المصدر: يوتيوب