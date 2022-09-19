بيل كلينتون: عرضت على روسيا أن تصبح شريكا خاصا للناتو وإمكانية الانضمام إليه

قال الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، إنه اقترح في حينها على روسيا توحيد الجهود لمواجهة المخاطر المشتركة، كما أنه عرض عليها أن تصبح شريكا خاصا للناتو وإمكانية الانضمام إليه.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق (1993 - 2001) أن توسع الناتو في أوروبا الشرقية حال دون حدوث أزمة مبكرة في المنطقة.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أعتقد أننا فعلنا الشيء الصحيح في الوقت المناسب. لو لم نفعل ذلك، لكانت الأزمة قد حدثت قبل ذلك".

وبحسب الرئيس السابق، فقد اقترح آنذاك على روسيا توحيد الجهود لمواجهة المخاطر المشتركة المستقبلية الناشئة عن كل من "الجهات الفاعلة غير الحكومية والدول الاستبدادية التي تبيع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية للمنظمات الإرهابية".

وأضاف كلينتون: "لم أعرض على روسيا وضع الشريك الخاص للناتو فحسب، بل عرضت أيضا إمكانية العضوية" في الحلف.

من جانبها قالت موسكو في أكثر من مناسبة إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يهدف إلى المواجهة.

وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصرفات الحلف في العراق وليبيا ويوغوسلافيا السابقة بأنها مأساوية، حيث تعرض حق الناس في الحياة للتدمير من قبل الناتو "بأكثر الطرق فظاظة وغير قانونية".

كذلك أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن توسع حلف شمال الأطلسي لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.

المصدر: نوفوستي