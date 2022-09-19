"طالبان" إخلاء سبيل مهندس أمريكي مقابل إفراج واشنطن عن شخصية كبيرة في الحركة (صور + فيديو)

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المهندس الأمريكي مارك فريريتشز، مقابل إفراج واشنطن عن شخصية كبيرة في "طالبان".

وقال القائم بأعمال وزير خارجية "طالبان" إن الحركة أفرجت عن المهندس الأمريكي مارك فريريتشز مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح مسؤول كبير في طالبان.

بفضل الله تعالی ونصره تمکنت قيادة إمارة #أفغانستان الإسلامية من تحرير آخر أسير مجاهد أفغاني من السجون الأمريکية الحاج بشر نورزي بعد أن أمضی عقدين في السجن، ضمن عملية تبادل أسری ناجحة مقابل أسير أمريکي.

وکان في استقبال الأسير المحرر البطل وزير الاستخبارات ومسؤولين من عدة وزارات. pic.twitter.com/ZVAaYXTgz4 — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 19, 2022

وقال وزير الخارجية بالإنابة أمير خان متقي للصحفيين في مؤتمر صحفي في كابل إنه التبادل تم في مطار كابل اليوم الاثنين، وأقيم استقبال حاشد لبشير نورزاي، المحتجز منذ عقود في الولايات المتحدة، بتهمة المخدرات.

يذكر أن فريريتشز، هو مهندس ومحارب قديم في البحرية الأمريكية من ولاية إلينوي، وعمل في أفغانستان لمدة عشر سنوات في مشاريع التنمية، وتم اختطافه مطلع فبراير 2020.

بفضل الله عز وجل ثم بجهود #الإمارة _الإسلامية، تم إطلاق سراح المعتقل الأفغاني في السجون الأمريكية "الحاج بشر نورزي" بعد قضائه ١٧ عاما خلف القضبان.

استقبل الحاج بشر اليوم استقبال الأبطال في مطار #كابل الدولي، وسط حضور كبار مسؤولي الإمارة الإسلامية. pic.twitter.com/HkH8rErgDn — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 19, 2022

المصدر: devdiscourse + RT