طهران لا تستبعد "مشاورات" نووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى موقف بلاده من إمكانية إجراء المفاوضات النووية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية.

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وأشار في هذا الصدد إلى أن "كبير المفاوضين يرافق الوفد الإيراني في نيويورك، وليست هناك أجندة محددة لعقد جلسة حوار بشأن الملف النووي.. لكن من الطبيعي ان تعقد مشاورات مع مختلف الدول على هامش الاجتماعات".

وشدد كنعاني في الوقت نفسه على أن طهران "لم تترك طاولة التفاوض، وتستغل أي فرصة للتعبير عن آرائها البناءة والمنطقية"، مشيرا إلى احتمال "أن تعقد مشاورات بخصوص الملف النووي الإيراني" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: RT