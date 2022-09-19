سلطات خيرسون تتوعد بالرد على القصف الأوكراني الأخير لوسط المدينة

توعد نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، بالرد على الضربات الصاروخية للقوات الأوكرانية التي استهدفت البنى المدنية وسط مدينة خيرسون.

وأضاف ستريموسوف في بيان: "الضربات التي تعرضت لها المباني الإدارية لن تمر مرور الكرام، وسيتم الرد عليها في المستقبل القريب".

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ولفت ستريموسوف إلى أن سلطات منطقة خيرسون تعمل كالمعتاد بعد استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لمبنى الحكومة، قائلا "خيرسون تحت السيطرة الكاملة لقوات التحالف".

وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت يوم الجمعة الماضي وسط المدينة بصواريخ هيمارس الأمريكية وأصابت مبنى الإدارة الإقليمية.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في خيرسون ومحيطها.

المصدر: نوفوستي