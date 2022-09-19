إيران تعلق على زيارة بيلوسي لأرمينيا: لا تخدم التوترات في المنطقة

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا، قائلا إن "إثارة البلبلة لا تخدم التوترات في المنطقة".

وقال كنعاني في تصريح: "في إطار سياستنا المبدئية نعتقد أن إثارة التوتر في هذه المنطقة لا تخدم أمن ومصالح دول المنطقة، بينما الحوار المشترك بين البلدين (أرمينيا وأذربيجان) واستخدام آليات اقليمية لحل الأزمة تساعد في حلها".

وأضاف: "نعتقد أن أي طرف يريد التدخل بهذا الأمر يجب أن يساعد في عودة السلام والاستقرار والأمن للمنطقة"، مشددا على "أننا لا نقبل بإثارة التوترات في المنطقة".

وكانت بيلوسي قالت في مؤتمر صحافي في العاصمة الأرمينية يريفان: "بالنيابة عن الكونغرس، أدين الهجمات المميتة التي تشنها أذربيجان على أرمينيا"، مضيفة أن الولايات المتحدة طالما صرحت بأنه "لا يوجد حل عسكري للصراع".

وتابعت أن واشنطن تراقب الأوضاع عن كثب، وأن "أمن وسيادة الأراضي الأرمينية مهم لنا".

المصدر: RT