اعتصام المئات ليلا في خيام أمام البرلمان والرئاسة في مولدوفا

قضى مئات المواطنين من حزب "شور" المعارض ليلة الاثنين، 19 سبتمبر، في خيام بالقرب من البرلمان والإدارة الرئاسية في مولدوفا احتجاجا، وطالبوا باستقالة الحكومة.

وقد نصب حزب "شور" المعارض خياما في وسط العاصمة كيشيناو يوم الأحد لتنظيم احتجاج مفتوح مناهض للحكومة، حيث قضى مئات المواطنين من جميع أنحاء البلاد ليلتهم في خيام نصبت على الرغم من كل العراقيل التي وضعتها سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن توقيف عدة سيارات كان من المفترض أن تجلب احتياجات للمعتصمين، الذين نصبوا أكثر من 120 خيمة أمام مبنى الإدارة الرئاسية والبرلمان وسط العاصمة.

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وكان نواب من حزب "شور" قد زاروا المتظاهرين ليلا، وأكد المعتصمون لهم اعتزامهم الاحتجاج حتى الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، وانتخاب حكومة تهتم بالمواطنين، وتحل مشكلاتهم. وكانت المسيرات والاعتصامات المناهضة للحكومة في مولدوفا قد بدأت في مايو. حيث يعبر المتظاهرون عن غضبهم من الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغاز وموارد الطاقة الأخرى والغذاء، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستوى المعيشة.

ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، مشيرين إلى تضخم قياسي على مدار العشرين عاما الماضية، بلغ منتصف الصيف الماضي 33.5% على أساس سنوي. وتتعرض قيادة البلاد لانتقادات بسبب عدم استعدادها للتفاوض مع روسيا بشأن أسعار أفضل للغاز، فضلا عن الضغط السياسي على ممثلي المعارضة.

المصدر: نوفوستي