الشرطة الإسرائيلية تشدد الأمن في القدس

أعلن قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية، دورون تورجمان، تعزيز الأمن في المدينة، وسط تحذيرات استخباراتية بشأن هجمات فلسطينية محتملة خلال عطلة الأعياد المقبلة.

وأفاد تورجمان بأنه سيتم نشر 2000 ضابط في المدينة لحماية سكانها والسياح، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزور عشرات الآلاف من اليهود القدس خلال رأس السنة اليهودية ويوم الغفران والأسبوع التالي من عيد العرش.

وأوضح أنه سيتم التركيز على الأحداث التي ستقام في البلدة القديمة في القدس، مع إغلاق عدة طرق في محيطها خلال الاحتفالات الدينية. كما سيتم الدخول إلى المدينة القديمة بالسيارة، مبينا أن "جبل الهيكل سيكون مفتوحا أمام الزائرين".

من جهة أخرى، عمّ الإضراب الشامل، اليوم الاثنين، كافة مدارس القدس، رفضا للمحاولات الإسرائيلية فرض المنهاج الاسرائيلي على الطلبة المقدسيين.

ويأتي الإضراب استجابة لدعوات أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية في المدينة المقدسة لالتزام كافة المدارس بالإضراب، رفضا لـ"أي شكل من أشكال فرض المناهج الإسرائيلية أو المنهاج المحرف".

المصدر: "القدس" + i24news