إطلاق نار على سيارة تقل مستوطنين قرب نابلس

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن فلسطينيين أطلقوا النار، فجر اليوم الاثنين، على سيارة إسرائيلية قرب نابلس. وقد أصيبت السيارة نفسها بأربع رصاصات، دون وقوع إصابات.

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود"، في بيان صحفي، عن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي أنه "ورد، قبل قليل، بلاغ عن إطلاق نار بالقرب من قرية حوارة، باتجاه سيارة إسرائيلية"، مؤكدا أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، ولكن تم إلحاق أضرار طفيفة بالسيارة".

وذكر أنه "تم العثور على قذائف ذخيرة في المنطقة، وعمليات المسح والبحث ما زالت مستمرة".

ورد، قبل قليل، بلاغ عن إطلاق نار بالقرب من قرية #حوارة، باتجاه سيارة إسرائيلية.

لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، ولكن تم إلحاق أضرار طفيفة بالسيارة.

هذا وعثر على قذائف ذخيرة في المنطقة. عمليات المسح والبحث لا زالت مستمرة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2022

المصدر: RT + "القدس"