اليابان.. قتيل و69 جريحا جراء الإعصار "نانمادول"

لقي شخص مصرعه وأصيب 69 آخرين جراء الإعصار "نانمادول" الذي ضرب جنوب غرب اليابان.

وعثرت الشرطة على جثة المتوفى في سيارة في حقل بمحافظة ميازاكي، إذ غمرت المياه السيارة بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي رافقت الإعصار.

وأصيب ما لا يقل عن 69 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. معظمهم في جزيرة كيوش، التي مر الإعصار فوق أراضيها حتى صباح اليوم الاثنين.

ويتحرك الإعصار حاليا، فوق محافظة ياماغوتشي على الطرف الجنوبي من جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية على الحدود مع كيوشو.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار إلى الشرق وبحلول صباح غد الثلاثاء سيمر من الغرب إلى الشرق فوق المناطق الشمالية من جزيرة هونشو.

وأدى الإعصار إلى إلغاء 801 رحلة طيران أقلعت وهبطت في محافظتي كيوشو وشيكوكو في جنوب غرب اليابان.

كما أثر الإعصار على حركة السكك الحديدية، إذ تم إلغاء العديد من الرحلات.

NEW: Dangerous Typhoon Nanmadol makes landfall in Japan: weather agency https://t.co/hToQwG29f5



Footage via (RT) pic.twitter.com/smbKIjBsHa — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 18, 2022

Storm in Japan: millions of people forced to evacuate due to landfall Typhoon Nanmadol.

Typhoon brought winds of at least 180 km/h (112 mph) and some areas received 500 mm (20 inches) of rain on Sunday and Monday.#台風14号#台風#Nanmadol#storm#stormhour#hurricanepic.twitter.com/qX3ciaFfGA — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) September 18, 2022

"Today, many disasters are making the news: Typhoon Nanmadol in Japan, Hurricane Fiona hitting Puerto Rico, a magnitude 6.8 earthquake in Taiwan, severe storm in Alaska. There are also countless disasters that don't make the headlines." - @ELCALDRhttps://t.co/YXI8nNm2Mo — BF Nagy Climate Solutions (@BFNagy) September 19, 2022

المصدر: نوفوستي