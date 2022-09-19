مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء القصف الأوكراني لدونيتسك

أفاد مقر الدفاع الإقليمى لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل ستة أشخاص وإصابة 21 آخرين بجروح خلال الـ24 ساعة الماضية جراء قصف القوات الاوكرانية للمناطق السكنية في دونيتسك.

وجاء في بيان المقر: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 21 مدنيا آخرين، ثلاثة منهم أطفال، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في مختلف أرجاء جمهورية دونيسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي