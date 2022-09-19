أنقرة تؤكد دعمها ومواصلتها الجهود لحل الأزمة في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل بذل الجهود لحل الأزمة في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية والمفاوضات.

وأضاف أردوغان خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطنية التركية-الأمريكية في نيويورك: "سنواصل جهودنا لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية، وإزالة عواقبها السلبية على نطاق إقليمي وعالمي".

ويزور الرئيس التركي نيويورك حاليا للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها الـ77، حيث من المرتقب أن يلقي هناك كلمة بتاريخ 20 سبتمبر.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيس التركي لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غويتريش وعدد من نظرائه رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات.

المصدر: تاس