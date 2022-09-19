سفير روسيا في برلين: روسيا لن تفرض قيودًا انتقامية على التأشيرات

قال السفير الروسي في برلين، سيرغي نيتشايف، إن موسكو لن تدعم لعبة قيود التأشيرات والتمييز، وستظل أبواب روسيا مفتوحة للجميع.

وأكد السفير: "كما أوضح رئيس روسيا، لن نلعب مثل هذه الألعاب. ستظل أبواب بلادنا مفتوحة للجميع".

وأشار إلى أنه لا يود التكهن بشأن احتمال تقليص إصدار التأشيرات للروس من قبل ألمانيا.

وأضاف أن "برلين في البداية لم تدعم المقترحات الأكثر تطرفا لمجموعة معروفة من البلدان، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار وجود جالية شتات في ألمانيا قوامها ملايين من الناطقين بالروسية، ولديها علاقات مع الأقارب والأصدقاء في روسيا".

وتابع السفير قائلا: "المنطق في تصرفات جيراننا الأوروبيين لا يتم تتبعه دائما.. من الواضح أنهم يواجهون مشاكل مع التجديد المستمر لكتالوج العقوبات المناهضة لروسيا، وهذا الأمر هو المطلوب في بروكسل وواشنطن. كما أن هذه الخطوات تضر بمصالح مواطنيهم. وقرروا الآن تبني قيود التأشيرات".

وكان عدد من البلدان الأوروبية قرر وقف منح تأشيرات الدخول إلى المواطنين الروس.

المصدر: نوفوستي