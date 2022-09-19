نقل إمبراطور اليابان الفخري إلى المستشفى تزامنا مع حضور نجله وكنته جنازة الملكة إليزابيث

نقل إمبراطور اليابان الفخري أكيهيتو، اليوم الاثنين، إلى المستشفى لإجراء عملية في الوقت الذي سافر فيه ابنه الإمبراطور وكنته للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

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وذهب الإمبراطور الفخري، برفقة قرينته الإمبراطورة ميتشيكو، إلى مستشفى جامعة طوكيو للخضوع لجراحة الساد في عينه اليسرى.

وسيخضع بعد ذلك لعملية جراحية في 25 سبتمبر لإزالة المياه البيضاء والمياه الزرقاء في عينه اليمنى.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، وصل إمبراطور اليابان ناروهيتو(نجل أكيهيتو) وزوجته الإمبراطورة ماساكو إلى بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث وتقديم واجب العزاء للعائلة الملكية.

وفقا للتقاليد، ينأى إمبراطور اليابان عن حضور الجنازات، باستثناء جنازات والديه، بسبب موروث ثقافي مستمد من ديانة الشنتو التي تعتبر الموت نجسا.

المصدر: وكالات