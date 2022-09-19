بايدن: الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال قيام الصين بغزوها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان اذا قامت الصين بغزوها.

جاء ذلك في مقابلة أجراها بايدن على قناة CBS قال فيها إن الولايات المتحدة ستقدم الحماية لتايوان في حال اندلع نزاع عسكري مع الصين.

وردا على سؤال عما إذا كان "الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني"، أجاب بايدن "نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق".

وكان بايدن قد كشف عن إنه خلال إحدى مكالماته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حذره من مخاطر وقف الاستثمارات الأمريكية في الصين إذا انتهكت بكين العقوبات المفروضة على روسيا.

لكنه قال أنه لا توجد معلومات عن "إمداد روسيا بأسلحة" من الصين.

ودعت الصين في وقت سابق واشنطن إلى التوقف عن لعب ورقة تايوان، وحذرت أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها.

ودعت الصين الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وعدم دعم استقلال تايوان.

المصدر: ا ف ب