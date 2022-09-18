نائب المستشار النمساوي السابق: واشنطن والناتو شنا حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا

صرح نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان شتراخه، بأن الولايات المتحدة وحلف الناتو شنَا بالفعل حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا، الأمر الذي يشكل خطرا على أوروبا.

ونشر السياسي خطابا على "اليوتيوب" قال فيه: "أولئك الذين يعتقدون أن توريد الأسلحة من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو سيساعد أوكرانيا، ببساطة لا يعرفون كيف يفكرون بشكل واقعي ويدركون في النهاية خطأهم، المساعدة العسكرية الغربية ستؤدي إلى معاناة إنسانية رهيبة، والمزيد من تصعيد الموقف وعدد لا يمكن تصوره من القتلى".

ودعا شتراخه قيادة الاتحاد الأوروبي والسلطات النمساوية إلى التحلي بالحكمة وحل النزاع المتفاقم دبلوماسيا في أسرع وقت ممكن، مذكرا قيادة بلاده بضرورة مراعاة مبدأ الحياد الدائم، المنصوص عليه في الدستور، ومنع توريد الأسلحة إلى نظام كييف عبر أراضيها.

وشدد على العواقب الوخيمة للعقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية، ودعا إلى إلغائها.

واختتم قائلا: "خريف وشتاء مثيران يقتربان، ونواجه نقصا حادا في الغاز والكهرباء، سينهار اقتصادنا تماما".

المصدر: نوفوستي