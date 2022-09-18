أوكرانيا تطلب من روسيا معلومات عن ضحايا قصف مركز الاحتجاز في يلينوفكا

أعلن مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس، أن كييف طالبت موسكو بتقديم معلومات حول ضحايا قصف مركز الاحتجاز في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وكتب لوبينيتس في قناته على "تيليغرام": "لم نتلق معلومات عن أسماء الضحايا في الوقت الحالي، لكننا نطلب ذلك مباشرة من السيدة مفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي تاتيانا موسكالكوفا، ومن خلال الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وبحسب أمين المظالم الأوكراني، فإنه "على استعداد للوصول شخصيا إلى يلينوفكا لتقييم كل الحقائق والتواصل مع شهود القصف والجرحى".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعرض "مركز احتجاز فولنوفاكا" في يلينوفكا للقصف من القوات الأوكرانية، نتيجة لذلك قُتل سجين واحد وهو جندي أوكراني، وأصيب خمسة سجناء آخرين، وتم تزويدهم بكل الرعاية الطبية اللازمة، ولم تقع إصابات بين أفراد منطقة فولنوفاكيا.

المصدر: تاس